La definizione e la soluzione di: Prendono in giro i pedoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Bus

Curiosità/Significato su: Prendono in giro i pedoni Scacchi (categoria Voci in vetrina - giochi) leggeri», in quanto non sono in grado di farlo. I pedoni occupano rispettivamente la seconda e la settima traversa, mentre gli altri pezzi Prendono posizione 136 ' (16 665 parole) - 14:29, 3 mag 2021

Altre definizioni con prendono; giro; pedoni; Si prendono per passare; Si prendono per condire; Si riprendono dopo averli persi; Comprendono faringe e bronchi; Prende in giro gli studenti; Un giro di spettacoli; Il Girolamo signore di Imola e Forli; Un giro di chiave; Chi li guida, vede i pedoni dall'alto; Un benemerito dei pedoni; Definizioni per la soluzione Bus: In fondo all'autobus; Si abusa di quelle fatte; E' gommato sulle buste; Rebus 49124 Settimana Enigmistica 4649; Universal Serial Bus; E' spesso indicato sul frontale del bus; Blocca i bus all'improvviso; Ultime Definizioni