La definizione e la soluzione di: Per lo più viene bevuto a stomaco vuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Aperitivo

Curiosità/Significato su: Per lo piu viene bevuto a stomaco vuoto Succo d'arancia (categoria Bevande a base di arance) generalmente più nutrizionale di quello che non la contiene. A causa dell'acido citrico in esso contenuto il succo d'arancia ha un pH di 3.5, se viene bevuto a stomaco 5 ' (553 parole) - 15:02, 21 nov 2020

Altre definizioni con viene; bevuto; stomaco; vuoto; Quella rossa viene ricavata dall'ematite; Viene considerato un creatore della fantascienza; Chi l'ha presa viene avanti barcollando; Viene dopo; Bevuto... a Parigi; Collega faringe e stomaco; Far funzionare... lo stomaco; Si prende contro i bruciori di stomaco; Fa reclamare lo stomaco; Pianta dal fusto vuoto; Futile o vuoto; Vuoto internamente; Definizioni per la soluzione Aperitivo: Rebus 4823 Settimana Enigmistica 4648; Un aperitivo amaro; Lo spruzza il barista nell' aperitivo; Un aperitivo che sa d'anice; Si prendono con l'aperitivo; Lo spruzza il barista nell' aperitivo; Un aperitivo amaro;