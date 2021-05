La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Siria

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Damasco Damasco Se stai cercando altri significati, vedi Damasco (disambigua). Damasco (in arabo: ?????, Dimashq) è la capitale della Siria. Città storica, nata nello stesso 34 ' (3 521 parole) - 15:56, 17 mar 2021

