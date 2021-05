La definizione e la soluzione di: Numero in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Nl

Curiosità/Significato su: Numero in breve Il Secolo breve Il Secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi) è un saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali 13 ' (1 249 parole) - 23:12, 16 apr 2021

Altre definizioni con numero; breve; Il numero che classifica i golfisti; Numero singolare; Il numero di premi Nobel assegnati ogni anno; Può abbreviare numero; Cadauno in breve; Breve frase scritta sull'etichetta; E quel che segue... in breve; Breve esperienza formativa; Definizioni per la soluzione Nl: La sigla dei Paesi Bassi; Sistema per pagare online; La Finlandia per i finlandesi; Finlandesi, Svedesi e Norvegesi; La sigla dei Paesi Bassi; Il Nilo... se ci manco io; Sigla dell'Olanda; Ultime Definizioni