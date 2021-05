La definizione e la soluzione di: Un natante per gare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Racer

Curiosità/Significato su: Un natante per gare Motonautica motonautica è uno sport motoristico in cui si utilizzano vari tipi di natanti. È governato dalla Union Internationale Motonautique e nel 1908 fece parte 4 ' (419 parole) - 12:36, 30 gen 2021

Altre definizioni con natante; gare; Natante di piccole o medie dimensioni; Natante per buonavoglia; Un natante gonfiabile; Il natante delle spiagge detto anche pattino; Messi ad asciugare; Aiutano... a pagare; Persona volgare e inaffidabile; Una slitta per gare; Definizioni per la soluzione Racer: Motoscafo da competizione; Motoscafo da competizione; Ultime Definizioni