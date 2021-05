La definizione e la soluzione di: Manifestazione sportiva in ricordo di un personaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Memorial

Curiosità/Significato su: Manifestazione sportiva in ricordo di un personaggio Giorno del ricordo Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano 102 ' (11 135 parole) - 13:02, 13 apr 2021

Altre definizioni con manifestazione; sportiva; ricordo; personaggio; L'imbarcazione sportiva con il vogatore in ginocchio; Si dice di prova sportiva mediocre; Riunione sportiva all'aperto; Una sigla da auto sportiva; Indistinto nel ricordo; Sono uguali nel ricordo; Il buffo personaggio impersonato da Rowan Atkinson; Il Rex che ideo il personaggio di Nero Wolfe; Il personaggio dei fumetti innamorato d'una gallina; Personaggio emblematico di un'epoca; Definizioni per la soluzione Memorial: Uno scritto di autodifesa;