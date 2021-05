La definizione e la soluzione di: Le gemelle in corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Curiosità/Significato su: Le gemelle in corso World Trade Center ( Torri gemelle) Manhattan, nel Lower Manhattan ed è famoso in particolare per l'eccezionale evidenza delle Torri gemelle (Twin Towers), inaugurate il 4 aprile 1973 e 95 ' (10 881 parole) - 08:42, 18 apr 2021

Altre definizioni con gemelle; corso; Le gemelle in arrivo; Le gemelle dello zoo; Le gemelle in guerra; Le gemelle di Lucca; Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf; Avevano corso in Italia; Dal loro percorso non si può deviare; Divagazione nel discorso; Definizioni per la soluzione OO: I confini.. di Rangoon; Magnate... yankee; Consorzio di imprese; Lo combatteva lo sceriffo di Nottingham; Le gemelle dello zoo; Farina di ottima qualità; La coppia in tombola; La competenza di un ufficio su una zona; Autorevoli personaggi di Corte; Ultime Definizioni