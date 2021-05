La definizione e la soluzione di: In fondo all'autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Us

Curiosità/Significato su: In fondo all autobus Rosa Parks dicembre 1955, a Montgomery, Rosa stava tornando a casa in autobus dal suo lavoro di sarta in un grande magazzino. Nella vettura, non trovando altri posti 15 ' (1 563 parole) - 16:59, 29 apr 2021

Altre definizioni con fondo; autobus; In fondo al manico; Finito... su un bassofondo; In fondo alla canoa; In fondo all'abbiccì; Definizioni per la soluzione Us: Un... disk oggi in disuso; E' ottima nei teatri lirici; Lo è un africano di Yamoussoukro; Una diffusa bevanda che si vende anche in lattine; Iniziali di Stille, il giornalista; Il poeta Saba iniziali; Studia i nomi dei monti; Ultime Definizioni