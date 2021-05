La definizione e la soluzione di: Fondarono un potente impero in Asia Minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ittiti

Curiosità/Significato su: Fondarono un potente impero in Asia Minore Anatolia ( Asia Minore) nell'odierna Turchia. Conosciuta fin dall'antichità anche come Asia Minore (o anche solo Asia in senso stretto), la penisola è bagnata dal Mediterraneo a sud 10 ' (1 039 parole) - 21:53, 20 apr 2021

