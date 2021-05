La definizione e la soluzione di: E divisa in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Iarda

Curiosità/Significato su: E divisa in piedi Canzone (metrica) una canzone è divisa in due parti, una detta fronte divisa in piedi con un numero identico di versi e con uguale disposizione di versi (lo schema ritmico 4 ' (555 parole) - 19:09, 14 ago 2020

Altre definizioni con divisa; piedi; Una W divisa a metà; Presso i Romani, una delle vigilie in cui era divisa la notte; Le antiche circoscrizioni in cui era divisa la Sardegna; Pala d'altare suddivisa in vari elementi; Nasce ai piedi del passo del Grimsel; Ce l'hai sempre fra i piedi; Lo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina araba; Ai piedi di Ermes; Definizioni per la soluzione Iarda: E meno lunga del metro; Maliarda come una sirena; Bugiarda e Traditrice;