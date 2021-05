La definizione e la soluzione di: Le consonanti in luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LC

Curiosità/Significato su: Le consonanti in luce Hangul (sezione Le consonanti) del mondo, in parte perché le forme delle sue consonanti imitano le forme della bocca del parlante quando pronunciano ciascuna consonante. I simboli dell'hangul 54 ' (6 627 parole) - 10:30, 5 mar 2021

