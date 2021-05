La definizione e la soluzione di: Conduttura per metano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Gasdotto

Curiosità/Significato su: Conduttura per metano Idrato di metano-II L'idrato di metano-II è la forma cubica a facce centrate del clatrato di metano. La struttura del clatrato sII è formata da celle costituite da 136 molecole 5 ' (593 parole) - 19:37, 9 nov 2019

Altre definizioni con conduttura; metano; Elemento di una conduttura; Una lunga conduttura petrolifera; Una conduttura cittadina; Grande conduttura di gas; Il metano ne è privo; Definizioni per la soluzione Gasdotto: Una conduttura cittadina; Ultime Definizioni