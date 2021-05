La definizione e la soluzione di: Ha come scusa... la sua vocazione all'economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Avaro

Curiosità/Significato su: Ha come scusa... la sua vocazione all economia

Altre definizioni con come; scusa; vocazione; economia; Puri come l'immacolata Susanna; Idoneo ad abbellire come certi elementi architettonici; Come dire fortunatamente; Una macchina che lavora come un uomo; Due lettere di scusa; Chi l'ha marcio non ha scusanti; Giustificazione, scusa; Si chiede per scusarsi; Il solido fiscale in economia; Fa languire l'economia; Principio di economia; Definizioni per la soluzione Avaro: Scrisse L'avaro; Meno spende e più è contento; Un verbo dell'avaro; Un avaro immortale;