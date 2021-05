La definizione e la soluzione di: C'era... in molte favole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Re

Curiosità/Significato su: C era... in molte favole Favola significati, vedi Favola (disambigua). Disambiguazione – "favole" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi favole (disambigua). Per favola si intende 29 ' (3 613 parole) - 16:49, 25 mar 2021

Altre definizioni con molte; favole; Il peso sulle spalle di chi ha molte preoccupazio­ni; E' tipica di molte zone totalmente aperte; La Bic ne vende molte; Diverse, molteplici; Cambiano le parole in favole; Definizioni per la soluzione Re: Si dice di chi non ha una casa e vive in luoghi di fortuna; Antico popolo gallico; I minuti d'un round; Il Britti che canta 7000 caffe; Divertente, esilarante; L'annuncio che il re è spacciato!; E' di casa a Corte; Un onore del bridge; Famoso re del teatro; Il re suebo vinto da Cesare; Ultime Definizioni