La definizione e la soluzione di: Cambiano le righe in sigle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SL

Curiosità/Significato su: Cambiano le righe in sigle Targhe d'immatricolazione della Slovacchia (categoria Trasporti in Slovacchia) scritto nel seguente elenco in grassetto e corsivo è terminata per esaurimento delle sequenze alfanumeriche; le sigle scritte in corsivo, non ancora utilizzate 18 ' (1 925 parole) - 23:11, 21 mar 2021

