La definizione e la soluzione di: Cambiano il barone in cafone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CF

Curiosità/Significato su: Cambiano il barone in cafone poesie e racconti in vernacolo locale: Luigi Brigiotti di Teramo, Giuseppe Paparella di Tocco da Casauria con Lu brinnese de nu cafone, scoperto dal Finamore

Altre definizioni con cambiano; barone; cafone; Cambiano i soldi in dolci; Cambiano le righe in sigle; Cambiano i salti in balli; Cambiano i corvi in tordi; Definizioni per la soluzione CF: Iniziali della Ferragni; Codice Fiscale; Trasgressore; Iniziali della Ferragni; Ultime Definizioni