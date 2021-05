La definizione e la soluzione di: Arcaico in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Arc

Curiosità/Significato su: Arcaico in breve Scultura greca arcaica sacrificarono, presso il santuario di Delfi, in onore di Hera. Si tratta di due sculture legate al gusto più Arcaico, tipico dei Dori, ai quali si contrapposero 13 ' (1 630 parole) - 00:28, 16 apr 2021

Definizioni per la soluzione Arc: Prefisso per antico; Famiglia marchionale piemontese; Dirige la barca; Il marciapiede del porto; Si corre quello de Triomphe; Jeanne d'_, detta anche la pulzella d'Orléans; Un fiume... della Savoia; A Longchamp si corre quello de Triomphe; Un fiume della Savoia;