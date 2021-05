La definizione e la soluzione di: Un appellativo per il sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Sire

Curiosità/Significato su: Un appellativo per il sovrano Sovrani d'Inghilterra Edmondo, avvenuta poco più di un mese dopo la firma del trattato, rese Canuto sovrano dell'intera nazione. Come sovrano d'Inghilterra Canuto I unì le 65 ' (2 075 parole) - 15:35, 3 mag 2021

Altre definizioni con appellativo; sovrano; L'appellativo del monaco; Appellativo del monaco; L'appellativo di Luigi XIV; Appellativo di chi combatte clandestinamente; Il sovrano del Qatar; Un sovrano d'altri tempi; Il sovrano del Brunei; Un titolo per il sovrano; Definizioni per la soluzione Sire: Si diceva al re; Un titolo regale; Annuncia l'arrivo di un'ambulanza; Incantavano i naviganti; Ultime Definizioni