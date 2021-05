La definizione e la soluzione di: Strumento per misurare la visibilità all'aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Diafanimetro

Curiosità/Significato su: Strumento per misurare la visibilita all aperto Stazione meteorologica per misurare la temperatura; barometro per misurare la pressione dell'aria; igrometro per misurare l'umidità atmosferica; anemometro per misurare la velocità 14 ' (1 700 parole) - 15:24, 6 nov 2020

Altre definizioni con strumento; misurare; visibilità; aperto; Lo strumento di Arbore; Attutisce il suono d'uno strumento; Strumento musicale pastorale; Strumento natalizio; Si usa per misurare la profondità dei mari; Un metodo per misurare i tempi di produzione; Diminuisce la visibilità; Riunione sportiva all'aperto; Un pranzet­to all'aperto; Un arenile aperto a tutti; Il processo che deteriora i metalli all'aperto; Ultime Definizioni