La definizione e la soluzione di: Mette in allarme le navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SOS

Curiosità/Significato su: Mette in allarme le navi 22 minuti accorge dell'abbordaggio e dà l'allarme alle navi in area, poi si rifugia insieme a tutto l'equipaggio tranne un membro in sala macchine, riuscendo a barricare 7 ' (662 parole) - 13:24, 4 gen 2021

Altre definizioni con mette; allarme; navi; Un voto che fa dimettere il Governo; Chi l'ammazza, non commette un reato; Mettersi in mezzo; Se mette mano, fa danno; La voce dell'allarme; L'allarme più grave; Navigò in acque piovane; Incantavano i naviganti; Viaggiano su lussuose navi; Battesimi di navi; Definizioni per la soluzione SOS: Lo è una linea sospesa; Né equilatero né scaleno; Sopportare... gli esami; Un dubbio che rode; Mette in allarme le navi; Chi lo lancia è in pericolo; Ultime Definizioni