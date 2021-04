La definizione e la soluzione di: Una macchina che lavora come un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Robot

Curiosità/Significato su: Una macchina che lavora come un uomo Robot (ròboto), è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro al posto dell'uomo. Il termine 30 ' (3 602 parole) - 16:42, 16 apr 2021

Altre definizioni con macchina; lavora; come; uomo; Macchina per lavorare pezzi; Macchina da cantiere per spostare materiali di scavo; Installa il macchinario; L'Irlanda... in macchina; Macchina per lavorare pezzi; Vivono in uno Stato e lavorano in quello confinante; Il lavoratore non ancora assunto; Lavorano nella fabbrica; I simboli come più e meno; Lo si prende come digestivo; Nei fumetti è come sigh; Un frutto come il durone; Uomo di rigida moralità; Agisce da vero galantuomo; Quell' uomo; Un uomo eccezionale; Definizioni per la soluzione Robot: Lo Smith di lo, robot; Le... estremità del robot; Sostituisce l'uomo al lavoro; Lo Smith di lo, robot; Una macchina che lavora come un uomo; Uomini fatti dagli uomini; Ultime Definizioni