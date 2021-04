La definizione e la soluzione di: Lavorano per gli Enti pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Statali

Curiosità/Significato su: Lavorano per gli Enti pubblici Funzionario ( Funzionario pubblico) compiti. Possono esserci funzionari all'interno di Enti privati, Enti pubblici (funzionari pubblici) e organizzazioni internazionali (funzionari internazionali) 19 ' (2 381 parole) - 21:01, 28 apr 2021

Altre definizioni con lavorano; enti; pubblici; Vivono in uno Stato e lavorano in quello confinante; Lavorano nella fabbrica; Lavorano tra ruminanti; Lavorano in incognito; L'elezione nelle Convention USA; Ha modi gentili ma è un po' lezioso; Una stazione termale del Vicentino; I superiori... dei conventi; Un foglietto pubblicitario; Il fascicoletto pubblicitario di un'opera letteraria; Lo conia il pubblicitario; Una scenetta pubblicitaria; Definizioni per la soluzione Statali: Li attraversa chi guida sul le strade statali; Grandi istituzioni pubbliche; La solidale intesa che vincola i malviventi; Li attraversa chi guida sul le strade statali; Lavorano per gli Enti pubblici; Ultime Definizioni