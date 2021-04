La definizione e la soluzione di: La figura retorica che si usa dicendo il Poeta in luogo di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Antonomasia

Curiosità/Significato su: La figura retorica che si usa dicendo il Poeta in luogo di Dante Storia della letteratura italiana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De 272 ' (36 478 parole) - 17:22, 17 mar 2021

Altre definizioni con figura; retorica; dicendo; poeta; luogo; dante; Nel disegno e nella figura; Brutta figura; La figura retorica che si fa quando si dice Sei un cannone per Sei bravissimo; Tale è una figura geometrica a due dimensioni; La figura retorica che si fa quando si dice Sei un cannone per Sei bravissimo; La figura retorica nel verso carducciano il divino del pian silenzio verde - Cruciverba; 39 Pessoa, poeta portoghese; Grande poeta lirico greco; Arthur __, poeta dell'800; Il poeta inglese de La ballata del vecchio marinaio; Un capoluogo ligure; Un luogo troppo affollato; Il capoluogo della Catalogna; Il capoluogo della Stiria; Il Pape dantesco; La zona dell'Inferno dantesco con i traditori dei congiunti; Il trovatore citato da Dante fra i lussuriosi; Dante vi pose Adamo ed Eva; Definizioni per la soluzione Antonomasia: La Madre per antonomasia; Il Quirinale per antonomasia; Il maligno per antonomasia; Un sapientone della disney; Il titolo della squadra con lo Scudetto; Navigò con la Pinta; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta in luogo di Dante; Ultime Definizioni