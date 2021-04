La definizione e la soluzione di: Tenere in considerazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Stimare

Curiosità/Significato su: Tenere in considerazione Ischemia 30 minuti; da Tenere in considerazione il tipo di tessuto: i tessuti particolarmente sensibili all'inadeguato afflusso di sangue sono in ordine cervello 6 ' (719 parole) - 19:09, 9 feb 2021

Altre definizioni con tenere; considerazione; Stendere... senza tenere; Può contenere benzina; Si devono mantenere; Tenere un concerto; Degno di considerazione;