La definizione e la soluzione di: Suffisso per diminutivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ini

Curiosità/Significato su: Suffisso per diminutivi Diminutivo inoltre il Suffisso -olo, che non è più produttivo e che di rado compare senza l'accompagnamento di altri suffissi: La scelta tra diversi suffissi di simile 5 ' (567 parole) - 00:02, 16 giu 2020

Altre definizioni con suffisso; diminutivi; Suffisso che diminuisce; Suffisso peggiorativo; Un suffisso da diminutivo; Un suffisso accrescitivo; Suffisso per diminutivi plurali; Definizioni per la soluzione Ini: Nel disegno e nella figura; Ha il delta sull'Adriatico; Il de dei Tedeschi; Precede globina; Forma una soffice coltre; Ultime Definizioni