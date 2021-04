La definizione e la soluzione di: Lo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina araba

Kebab (categoria Panini con carne) [ke'bab]; in arabo ????, kebab, "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne, tipico della cucina turca, divenuto popolare in tutto 26 ' (3 183 parole) - 10:34, 26 apr 2021