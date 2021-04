La definizione e la soluzione di: Un sito come Stonehenge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : Complesso Megalitico

Curiosità/Significato su: Un sito come Stonehenge Stonehenge -1.826189 Stonehenge (pietra sospesa, da stone, pietra, e henge, che deriva da hang, sospendere: in riferimento agli architravi) è un sito neolitico che 27 ' (2 782 parole) - 23:29, 9 apr 2021

