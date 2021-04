La definizione e la soluzione di: Riparato co una pezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Rattoppato

Curiosità/Significato su: Riparato co una pezza Episodi de I Simpson (ventunesima stagione) (sezione C'era una volta a Springfield) padre. A scuola nel frattempo, a Bart viene affidato Larry (l'agnellino di pezza della classe) per il weekend. Siccome a lui non interessa nulla del pupazzo 55 ' (7 763 parole) - 01:52, 16 nov 2020

