La definizione e la soluzione di: Ricorono... in appello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PL

Curiosità/Significato su: Ricorono... in appello Ricorso in opposizione Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo proposto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica 1 ' (159 parole) - 18:10, 14 mag 2020

Altre definizioni con ricorono; appello; Si può dire per cappello; Andare in Appello; Corte d'Appello; Definizioni per la soluzione PL: Un sito come Stonehenge; Le ha vicine il playmaker; Fanno completa la cometa; Un foglietto pubblicitario; Antica misura per cereali; Si calzano al ritorno dai campi di neve; Sigla della Polonia; Ce n'è sempre molto nelle canzoni napoletane; Ultime Definizioni