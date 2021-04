La definizione e la soluzione di: Restano in gola ai pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ami

Curiosità/Significato su: Restano in gola ai pesci Ginglymostoma cirratum gli squali hanno una grande cavità all'interno della gola che permette loro di risucchiare i pesci di cui intendono cibarsi. Gli squali nutrice si possono 7 ' (811 parole) - 14:46, 19 ago 2020

