La definizione e la soluzione di: In quella cinese, la carta batte il sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Morra

Curiosità/Significato su: In quella cinese, la carta batte il sasso Morra cinese La morra cinese, comunemente conosciuta come carta-Forbice-sasso, è un gioco di mano popolare, spesso giocato dai bambini. Il gesto di partenza del gioco 8 ' (1 067 parole) - 19:42, 9 apr 2021

C'è quella delle riunioni; Non desiderare quella d'altri!; E rischiosa quella affidata all'agente segreto; Quella anomala fa paura; Lo Tzu filosofo cinese; Tsing __, diffusa birra cinese; Weiwei, artista cinese; Ente supremo cinese; Vive sulla carta stampata; Nella carta e nella stoffa; Una carta da salumeria; E' di carta in una serie TV; Tiene a battesimo la nave; Si batte chiedendo soldi; Ciascuno batte le proprie; Il De Piscopo batterista napole­tano; Il se anglosassone; Una valanga sassosa; Città vicina al Gran Sasso; Linguetta del sassofono;