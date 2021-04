La definizione e la soluzione di: I personaggi più in vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIP

Curiosità/Significato su: I personaggi piu in vista Focalizzazione (narratologia) unico personaggio, variabile quando i punti di vista adottati sono di più personaggi in successione, multipla se i punti di vista adottati sono di più personaggi 3 ' (354 parole) - 19:30, 18 gen 2021

Altre definizioni con personaggi; vista; Il buffo personaggio impersonato da Rowan Atkinson; Il Rex che ideo il personaggio di Nero Wolfe; Il personaggio dei fumetti innamorato d'una gallina; Personaggio emblematico di un’epoca; La Thunberg giovanissima attivista; Può esserlo la vista; La Thunberg giovane attivista; Le persone più in vista di un paese; Definizioni per la soluzione VIP: I bersagli dei paparazzi; Li prendono di mira i paparazzi; Il set dei vip; Scrisse Groviglio di vipere; Frasi con Vip; Li prendono di mira i paparazzi; Il bel mondo dei vip; I bersagli dei paparazzi; Ultime Definizioni