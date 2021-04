La definizione e la soluzione di: Si passa per rivoltare la terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Aratro

Curiosità/Significato su: Si passa per rivoltare la terra Teresa di Lisieux (categoria Santi per nome) guardia dicendo: sì, Teresa non era la "Santa delle Rose" tutta buonina e zuccherosa che se attirava certi cristiani altri li faceva rivoltare e allontanare 119 ' (15 698 parole) - 20:20, 12 apr 2021

Altre definizioni con passa; rivoltare; terra; Il primo giorno del passato; Il passato sui libri; Passa tra ago. e ott; Si passano sui pavimenti; Si usa per rivoltare la terra; I più freddi punti della Terra; L'impasto di acqua e terra; Creò il Cielo e la Terra; La terra degli sherpa; Definizioni per la soluzione Aratro: Si usa per rivol­tare la terra; Un baratro con cascata; Si usa per rivoltare la terra; Ciò che l'aratro fa a te; Dissoda il terreno; Si usa per rivol­tare la terra; Si usa per rivoltare la terra; Terreno per la semina; Ciò che l'aratro fa a te; Ultime Definizioni