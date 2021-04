La definizione e la soluzione di: Opera in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Poema

Curiosità/Significato su: Opera in versi Ossi di seppia (categoria Opere letterarie in italiano) «Poesia del Novecento», 62). ^ Zoom dell'Opera sul sito Treccani [1] ^ P.V. Mengaldo, L'Opera in versi di Eugenio Montale, in: Asor Rosa (a cura di), Letteratura 17 ' (2 269 parole) - 14:35, 8 apr 2021

Altre definizioni con opera; versi; Risolute nell'operare; Il fascicoletto pubblicitario di un'opera letteraria; Brani d’opera; Lo chiede il chirurgo all'opera; Il dieci all'università; Istituto universitario; Si scrive in versi; Muoversi da qui a là; Definizioni per la soluzione Poema: Virgilio gli dedicò un poema; Si dice di cosa mirabile; Il poema di Esiodo che racconta la nascita degli dei; Poema di Virgilio; Il romanziere russo de Le anime morte; Virgilio gli dedicò un poema; Il più famoso è quello di Goethe; La Danza __di Saint-Saens; Si dice di cosa mirabile; Ultime Definizioni