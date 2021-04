La definizione e la soluzione di: I malati per i medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pazienti

Curiosità/Significato su: I malati per i medici I medici (serie televisiva) I medici (medici) è una serie televisiva anglo-italiana creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, trasmessa dal 18 ottobre 2016 all'11 dicembre 2019 su 71 ' (8 885 parole) - 18:41, 16 apr 2021

I responsi medici; Squadra di medici; Tuonò contro i Medici; I medici devono rispettare quello deontologico; Definizioni per la soluzione Pazienti: Addormentano i pazienti; Pazienti lavori artistici; Trascina lo spazientito; Lo grida lo spazientito; Pazienti lavori artistici; Consente di visitare un paziente a distanza; Allenare la mente; Addormentano i pazienti; I più pazienti degli sportivi;