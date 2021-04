La definizione e la soluzione di: Macchina per lavorare pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tornio

Curiosità/Significato su: Macchina per lavorare pezzi Macchina utensile Una Macchina utènsile è una Macchina atta a trasformare forma e dimensione di oggetti di qualsiasi materiale, mediante asportazione selettiva di sovramateriale 11 ' (1 446 parole) - 14:00, 14 apr 2021

Altre definizioni con macchina; lavorare; pezzi; Macchina da cantiere per spostare materiali di scavo; Installa il macchinario; L'Irlanda... in macchina; Macchina con il mandrino; Lavorare... in centro; E proprio fissato per lavorare; Obbliga a lavorare alla propria scrivania, in ufficio; Li fa lavorare chi vuol farsi largo; Lo sono le auto vecchie e ormai a pezzi; Pezzi per giornali; Pezzi di tessuto; Scrive pezzi di cronaca; Definizioni per la soluzione Tornio: Macchina con il mandrino; Macchina da officina; Una macchina affusolatrice; Macchina con il mandrino; Una macchina affusolatrice; Ultime Definizioni