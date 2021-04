La definizione e la soluzione di: L'imbarcazione sportiva con il vogatore in ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Canoa Canadese

Curiosità/Significato su: L imbarcazione sportiva con il vogatore in ginocchio Canoa/kayak (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) intesa come imbarcazione, vedi Canoa. Con il termine canoa/kayak vengono raggruppati vari tipi di imbarcazioni sportive che hanno in comune il fatto di essere 14 ' (2 079 parole) - 18:55, 4 apr 2021

Altre definizioni con imbarcazione; sportiva; vogatore; ginocchio; Imbarcazione da regate; Un'imbarcazione con i se­dili scorrevoli; Un'imbarcazione da regate; Si dice di prova sportiva mediocre; Riunione sportiva all'aperto; Una sigla da auto sportiva; Riunione sportiva; Li impugna il vogatore; Cartilagine del ginocchio; Supplicare in ginocchio; Ultime Definizioni