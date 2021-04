La definizione e la soluzione di: La Ivanovic ex tennista serba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ana

Curiosità/Significato su: La Ivanovic ex tennista serba Ana Ivanovic Ana Ivanovic (in serbo: ??? ?????????; Belgrado, 6 novembre 1987) è un'ex tennista serba. Tra le giocatrici più talentuose della storia del tennis, in 55 ' (7 131 parole) - 19:19, 25 mar 2021

La Ivanovic ex tennista; __ Nadal, tennista; Lendl, ex tennista; _ Lendl, grande tennista; La Errani tennista; Un serbatoio di ac­qua piovana; In fondo ai serbatoi; Misu­re da serbatoi ; Definizioni per la soluzione Ana: I confini di Marrakech; Le iniziali di Zuckerberg; Allegri, di buon umore; Viene dopo; Circondavano le città; Indica parità di dosi;