La definizione e la soluzione di: Ideò 1'apparecchio per rilevare la radioattività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Geiger

Curiosità/Significato su: Ideo 1 apparecchio per rilevare la radioattivita anche se tale utilizzo si limita ai soli casi di emergenza. Infine un apparecchio che in passato fu frequentemente utilizzato soprattutto dai sottomarini

