La definizione e la soluzione di: Gioco in cui si rilancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Poker

Curiosità/Significato su: Gioco in cui si rilancia Texas hold 'em (sezione Varianti del Gioco) quindi anche in questo caso all-in. Inoltre se un giocatore rilancia all-in con una cifra che è inferiore al minimo rilancio consentito fa sì che gli altri 33 ' (4 683 parole) - 19:52, 18 feb 2021

Altre definizioni con gioco; rilancia; Gioco con la palla ovale; Gioco coi dadi; Il tipico gioco basco; Un' incosciente gioco che è una sfida al proprio destino; Definizioni per la soluzione Poker: Le migliori carte a poker; Una voce del poker; Nel poker c'è quella reale; Un poker incompleto; Una voce del poker; Le migliori carte a poker; Il Jack a poker; Il poker a carte scoperte; Nel punteggio del poker, ha l'asso dopo il re; Ultime Definizioni