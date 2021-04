La definizione e la soluzione di: Fuso in rame e stagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Bronzeo

Curiosità/Significato su: Fuso in rame e stagno stagno (elemento chimico) di stagno Fuso, per ottenere una superficie piatta (è il famoso processo Pilkington). Lo stagno si usa anche nelle saldature per unire tubi di rame e di 16 ' (1 549 parole) - 09:54, 20 apr 2021

Altre definizioni con fuso; rame; stagno; Vociare confuso; Un vizio molto diffuso; Un diffuso nome ebraico; Massa di materiale fuso; Interamente sfamati; E' veramente stupido; La strada dell'antica Roma il cui nome viene collegato al giuramento sancito tra Romolo e Tito Tazio; Un paramento sacro; Usa stagno e cesoie; Ristagno per crisi; Ristagno d'affari; Un'abitatrice dello stagno;