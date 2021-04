La definizione e la soluzione di: Ebbe l'Oscar per La per ciociara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Loren

Curiosità/Significato su: Ebbe l Oscar per La per ciociara La ciociara (film) La ciociara è un film del 1960 diretto da Vittorio De Sica. Il soggetto è un adattamento di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini dall'omonimo romanzo scritto 20 ' (2 180 parole) - 15:13, 23 mar 2021

Altre definizioni con ebbe; oscar; ciociara; Il gatto ne avrebbe sette; Molti vorrebbero apparirvi; Ebbe la moglie trasformata in statua di sale; Roma ne ebbe sette; A Venezia c'è la Foscari; La Meryl di tre premi Oscar; Sean : due volte premio Oscar come miglior atto­re; Il Gray di Oscar Wilde; Definizioni per la soluzione Loren: Monti tra Alsazia e Lorena; Lo subì san Lorenzo; Film di De Sica con la Loren e Mastroianni; Il Papa che era figlio di Lorenzo il Magnifico; Film di De Sica con la Loren e Mastroianni; Ultime Definizioni