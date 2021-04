La definizione e la soluzione di: Dischi in vinile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LP

Curiosità/Significato su: Dischi in vinile Disco in vinile ascoltare Dischi di diverso diametro e velocità di rotazione. Nel 1948 furono introdotti i Dischi in vinile; questi, rispetto ai vecchi Dischi a 78 giri in gommalacca 25 ' (3 224 parole) - 23:47, 5 apr 2021

