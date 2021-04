La definizione e la soluzione di: Ha come fine la scoperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Ricerca

Curiosità/Significato su: Ha come fine la scoperta Colonizzazione europea delle Americhe ( scoperta delle Americhe) storiografia contemporanea rispetto alla storica espressione scoperta delle Americhe o scoperta dell'America in quanto queste ultime considerate frutto di 40 ' (5 104 parole) - 15:47, 15 apr 2021

Altre definizioni con come; fine; scoperta; Come le persone che partecipano ad una festa a cui non sono state invitate; Fatto come un solido a punta; Anfibi come le rane; E morbida come il toffee; Un finestrino circolare; Fine di... killer; Fine di frase; La fine... di Nausicaa; Narrò la scoperta dell'America in romanesco; Un'auto scoperta; Definizioni per la soluzione Ricerca: La new filosofia di vita che ricerca serenità e benessere; Ricerca per lo Stato 4647; Un reparto delle grandi aziende; Un sito come Google; Ricerca per lo Stato 4647; Si fa per rintracciare; Un reparto delle grandi aziende; Film di De Sica con la Loren e Mastroianni; La solidale intesa che vincola i malviventi; Ultime Definizioni