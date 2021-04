La definizione e la soluzione di: Un Centro per la riabilitazione motoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CTO

Curiosità/Significato su: Un Centro per la riabilitazione motoria Ortottista refrazione Valutazione e riabilitazione dello strabismo di qualsiasi origine e a qualsiasi età Valutazione e riabilitazione dell'ambliopia Assistenza 7 ' (875 parole) - 00:15, 11 mar 2021

Il centro benessere; Cucinare... in centro; Al centro della Norvegia; E temuto al centro; Definizioni per la soluzione CTO: Indica la lettera V nell'alfabeto dei piloti; Peperone del autoctono della Spagna, rosso, aroma penetrante; Detto di persona destinata ad un'alta carica... alla latina; Apparecchio di controllo usato negli aeroporti;