La definizione e la soluzione di: Un bicchiere per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Boccale

Curiosità/Significato su: Un bicchiere per la birra Bicchieri da birra Si chiama bicchiere da birra ogni recipiente che può servire della birra da bere. Ciò può sembrare ovvio ma si parla di bicchieri da birra soltanto da 5 ' (352 parole) - 04:43, 8 nov 2020

