La definizione e la soluzione di: Arnese usato per cucire il cuoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Lesina

Curiosità/Significato su: Arnese usato per cucire il cuoio lesina è un attrezzo usato dai calzolai e dai sellai. Tipicamente viene usata per creare i buchi in cui si inserisce lo spago per cucire le suole alle tomaie

Altre definizioni con arnese; usato; cucire; cuoio; Un arnese del rosticciere; Un arnese per lo sterro; Arnese a soffietto; Arnese da parrucchieri; Metallo usato in lega per monili e monete; Legno leggero usato dagli aeromodellisti; Un abito poco usato; Un metallo prezioso usato per coniare monete; Filo per cucire; Filo per cucire; Definizioni per la soluzione Lesina: Un verbo dell'avaro; Lo stud ne è una varietà; Il punteruolo del calzolaio; Ultime Definizioni