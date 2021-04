La definizione e la soluzione di: Andavano all' arrembaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Pirati

Curiosità/Significato su: Andavano all arrembaggio Marina militare romana il famoso corvo (una sorta di ponte levatoio) per azioni di assalto e arrembaggio delle navi avversarie. Questo li portò da un lato a vittorie decisive 244 ' (26 567 parole) - 14:32, 5 mar 2021

Altre definizioni con andavano; arrembaggio; Vi andavano i pirati; Andava all'arrembaggio; Definizioni per la soluzione Pirati: Vi andavano i pirati; La saga con Johnny Depp; Colle­ghi di pirati e filibustieri; Rivaleggiavano con i pirati; Rivaleggiavano con i pirati; Vi andavano i pirati; La copiatura illegale di software; Un veliero dei pirati malesi; La città di Gran Canaria; Ultime Definizioni