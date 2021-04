La definizione e la soluzione di: Alleati in affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Soci

Curiosità/Significato su: Alleati in affari Sbarco in Sicilia Lo sbarco in Sicilia (nome in codice operazione Husky) fu attuato dagli Alleati sulle coste siciliane il 9 luglio 1943, durante la seconda guerra mondiale 145 ' (18 534 parole) - 14:35, 29 apr 2021

Altre definizioni con alleati; affari; Affaristi senza scrupoli; Il Compagno in affari; Si dice di affari non puliti; Si dice di affari importanti; Definizioni per la soluzione Soci: Una risata sui social; La crema della società; Associazione per delinquere; Dividono perdite e profitti; Dividono perdite e profitti; Il più anziano dei soci;