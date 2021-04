La definizione e la soluzione di: Affiorato in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Emerso

Curiosità/Significato su: Affiorato in superficie Io (astronomia) ( superficie di Io) affiorati in superficie in seguito alle continue spinte tettoniche derivanti dalla fuoriuscita di lava dai principali centri vulcanici. La superficie 72 ' (8 352 parole) - 19:17, 14 apr 2021

